Agentes de viaje del Grupo Ávoris en Madrid, España, reconocen a Querétaro como destino turístico

Madrid, España, 20 de enero del 2026.- En el marco de las actividades previas al inicio de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), la titular del sector en la entidad, Adriana Vega Vázquez Mellado, presentó la oferta de la entidad ante más de 300 agentes de viaje y touroperadores mayoristas del Grupo Ávoris - uno de los grupos de operación turística más importantes de España y Europa; y operador del nuevo vuelo directo con la capital española- con el objetivo de fortalecer la promoción y comercialización del destino en el mercado europeo.

Al respecto, Adriana Vega subrayó que esta presentación forma parte de una estrategia clara de posicionamiento internacional, respaldada por conectividad aérea directa, infraestructura turística de calidad y una oferta diversa que responde a las nuevas tendencias del viajero europeo.

“Querétaro es un destino auténtico, seguro y bien conectado, que concentra en un solo estado la historia, la cultura, la naturaleza, la gastronomía y el vino de México. Hoy, con el vuelo directo Querétaro–Madrid, el corazón del país está más cerca que nunca del viajero europeo”, afirmó.

Durante la presentación, Adriana Vega Vázquez Mellado expuso las principales ventajas competitivas de Querétaro, destacándolo como un destino ideal tanto para viajes principales como para extensiones y rutas multidestino dentro de México.

La presentación abordó temas clave como la ubicación estratégica de Querétaro en el centro del país, su conectividad terrestre y aérea, su alto nivel de seguridad y calidad de vida, así como su riqueza cultural, con cuatro declaratorias de Patrimonio Mundial por la UNESCO, siete Pueblos Mágicos y un Barrio Mágico.

En el encuentro, estuvo acompañada por Mario Domínguez, director Comercial de la Aerolínea Iberojet lo que permitió reforzar el diálogo con los agentes de viaje del Grupo Ávoris, facilitando herramientas para la venta del destino y posicionando a Querétaro como un producto turístico atractivo para segmentos como viajeros culturales, seniors, parejas, grupos especiales, turismo gastronómico y de experiencias.

Con esta presentación, Querétaro reafirma su compromiso por consolidarse como uno de los destinos mexicanos con mayor proyección en el mercado europeo, apostando por un turismo auténtico, sostenible y de alto valor.