Aeropuerto de Morelia logra semestre histórico con casi 800 mil pasajeros en 6 meses

Morelia, Michoacán, 10 de julio de 2026.- Un total de 121 mil 900 pasajeros se movilizaron por el Aeropuerto Internacional de Morelia durante junio de 2026, lo que representa un crecimiento histórico del 17.5 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, informó el titular de la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), Roberto Monroy García, de acuerdo con cifras del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

El funcionario estatal destacó que el Aeropuerto Internacional de Morelia registró durante el primer semestre de 2026 una movilización de 772 mil 100 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 12 por ciento en comparación con los 689 mil 300 registrados en el mismo periodo de 2025.

Monroy García añadió que se mantiene una tendencia al alza al registrar un avance sostenido en la llegada de viajeros nacionales e internacionales. Esto, apuntó, es resultado del fortalecimiento de la conectividad aérea impulsada por el Gobierno de Michoacán, así como del creciente interés por el estado como destino turístico, de negocios e inversión.

“Estos resultados reflejan el trabajo permanente para fortalecer la conectividad aérea de Michoacán y acercar al estado con mercados estratégicos nacionales e internacionales. Hoy contamos con un aeropuerto cada vez más competitivo, que impulsa el turismo, la inversión y el desarrollo económico de la entidad”, señaló.

Durante junio, el tráfico de pasajeros nacionales creció un 7.9 por ciento al sumar 57 mil 800 usuarios frente a los 53 mil 600 del mismo periodo anterior. En tanto, el mercado internacional mostró un dinamismo mayor con un alza del 27.7 por ciento, alcanzando los 64 mil 100 viajeros en contraste con los 50 mil 200 reportados el año pasado.

El secretario destacó que este comportamiento confirma la consolidación de las rutas internacionales que conectan a Michoacán con algunos de los principales mercados emisores de visitantes, además de reflejar los resultados de las estrategias de promoción turística que la administración estatal desarrolla de manera permanente para posicionar al estado en México y el extranjero.