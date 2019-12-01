Vinculan a proceso a ex regidor de Morena por violencia doméstica contra su esposa en Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 09:01:20

Guanajuato, Guanajuato, a 10 de julio 2026.- Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, ex regidor de Morena en Guanajuato, fue vinculado a proceso por violencia intrafamiliar y lesiones en agravio de su esposa, Celia Carolina Valadez Beltrán.

En audiencia, un juez de control estatal resolvió que el ex funcionario municipal enfrentará su proceso en libertad condicional.

Según la información disponible, el señalado fue reportado por vecinos de la colonia La Venada, quienes se percataron de la agresión que cometía en contra de una mujer en la zona conocida como La Placita, el pasado 30 de junio.

Los testigos reportaron al 911 que un hombre agredía a una mujer dentro de un automóvil y que un menor pedía ayuda a gritos porque golpeaban a su mamá.

Por lo anterior agentes policiales se movilizaron a la zona y al localizar a los involucrados les pidieron bajar de la unidad.

De acuerdo con los oficiales, el masculino adoptó una postura agresiva y después fue detenido y presentado ante las autoridades correspondientes.

Por su parte, la afectada declaró no necesitar atención médica o psicológica.