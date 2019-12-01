En prisión Federico “N” por feminicidio; fue detenido tras un operativo en Landa de Matamoros

Querétaro, Querétaro, a 10 de julio 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Federico “N” por el delito de feminicidio ocurrido el pasado 27 de mayo del presente año en el Cerro de La Palma municipio Landa de Matamoros.

Derivado de actos de investigación, labores de inteligencia y análisis de información; personal de la Policía de Investigación del Delito logró establecer que el imputado se ocultaba en una zona cerril del municipio de Landa de Matamoros, por lo que se diseñó un operativo para su localización y captura.

El despliegue operativo inició aproximadamente a las 03:00 horas del pasado 7 de julio, lo que permitió ubicar y detener al imputado, quien fue informado del mandato judicial existente en su contra.

La persona detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial y esta Fiscalía formuló la imputación correspondiente, ante ello la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Federico “N” por el delito de feminicidio, e impuso la medida cautelar de prisión preventiva, otorgando también cuatro meses de investigación complementaria.