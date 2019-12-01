Aeroméxico y Delta reanudan el vuelo de temporada Monterrey-Nueva York

Aeroméxico y Delta reanudan el vuelo de temporada Monterrey-Nueva York
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 08:57:40
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Monterrey, Nuevo León, a 16 de marzo 2026.- Aeroméxico anunció que en alianza con la aerolínea estadounidense Delta, reanudó la ruta de temporada que conecta los aeropuertos internacionales de Monterrey y John F. Kennedy de Nueva York, con el objetivo de impulsar la conectividad de ambas ciudades.

De acuerdo con el comunicado, el servicio operará del 11 de junio al 30 de agosto, con más de mil 600 asientos semanales.

De igual forma, se especificó que el vuelo Monterrey–Nueva York operará los días lunes, jueves, viernes, sábado y domingo con salida a las 16:35 horas y llegada a las 23:00 horas.

Mientras que, el servicio de regreso, Nueva York-Monterrey, dará servicio los días lunes, martes, viernes, sábado y domingo, saliendo del aeropuerto en punto de 09:30 horas con una llegada a las 12:15 horas.

Cabe mencionar que la incorporación de este servicio se suma a la oferta de otros vuelos de temporada que Aeroméxico operará durante el verano de 2026 hacia Estados Unidos, tales como Guadalajara–Seattle y Cancún–Raleigh-Durham.

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