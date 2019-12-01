¡Adrenalina en la capital michoacana! Llega la cuarta fecha nacional del Puro Enduro 2026

Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- La capital michoacana se prepara para albergar la cuarta fecha nacional del Puro Enduro 2026. Del 16 al 18 de octubre, el evento reunirá a ciclistas de distintas entidades del país y proyectará a la ciudad como un referente del turismo deportivo, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García.

El encuentro tendrá como sede La Campiña, en la tenencia Morelos, y los senderos de La Presa Bike Park. Se espera la participación de 300 corredores y al menos 300 familiares y acompañantes, con una derrama económica estimada en 1.5 millones de pesos, derivada del consumo en hoteles, restaurantes, transporte, comercios y otros servicios locales, explicó Vladimir Arévalo Franco, comisionado estatal de Enduro y Fundador de E2 Academy.

Las actividades comenzarán el viernes 16 con el reconocimiento de las pistas y la entrega de chips. Las jornadas de competencia serán el sábado 17 y domingo 18, con salida del primer corredor a las 8:00 horas desde el salón de La Campiña. El programa contempla pruebas para bicicletas de montaña convencionales y eléctricas, además de categorías infantiles, juveniles, junior, élite, máster y promocionales, añadió Karina Padilla López, vicepresidenta de la Unión Ciclista Michoacana de Formación, Recreación y Competencia A.C. (Ucmich).

Organizada por Coco Gravity, en colaboración con La Presa Bike Park, E2 Academy y la Ucmich, esta fecha nacional impulsa el ciclismo de montaña, la formación de nuevos talentos y la convivencia familiar. Los organizadores, Daniel Castillo y Esteban Arreguín, detallaron que la modalidad enduro combina tramos de enlace con descensos cronometrados, donde los competidores buscan completar las pruebas especiales en el menor tiempo posible.

Finalmente, los atletas michoacanos Fabiana Bastida y Santiago Tinajero destacaron que eventos como este amplían la oferta de experiencias deportivas en la entidad, al tiempo que generan derrama económica para las familias y prestadores de servicios turísticos.