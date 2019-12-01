Rescatan a adulto mayor víctima de engaño telefónico en Michoacán

Rescatan a adulto mayor víctima de engaño telefónico en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 19:23:33
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Tzintzuntzan, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- Sanó y salvó fue rescatado un adulto mayor  fue víctima de un presunto engaño telefónico, mediante el cual delincuentes lograron que abandonara su domicilio en la comunidad de Ihuatzio y se trasladara hasta el municipio de Pátzcuaro, donde finalmente fue localizad.

Sobre el particular se informó que se trata de José  “N”, quien salió de su vivienda después de recibir varias llamadas relacionadas con una supuesta extorsión. 

Mediante engaños, los desconocidos consiguieron que el hombre se alejara de su comunidad, lo que provocó preocupación entre sus familiares.

Ante la situación, se solicitó apoyo de las corporaciones de seguridad y se inició un operativo para establecer su paradero, ante el temor de que pudiera encontrarse en peligro.

Elementos de Seguridad Pública de Tzintzuntzan, en coordinación con la Guardia Civil y personal del C5, realizaron labores de búsqueda hasta conseguir ubicar al septuagenario en el municipio de Pátzcuaro.

Al ser localizado, los agentes confirmaron que se encontraba en buen estado de salud y que no presentaba lesiones físicas, por lo que fue resguardado y posteriormente entregado a sus familiares.

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