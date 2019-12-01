Golpe al crimen en el Pacífico: Marina decomisa 1.2 toneladas de estupefaciente frente a Oaxaca y captura a seis tripulantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 14:00:05

*El cargamento de 1,268 kilos fue localizado a 366 millas náuticas al sur de Huatulco; cinco de los detenidos son extranjeros y la droga tendría un valor estimado de 289 millones de pesos.

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2026.— Un cargamento de más de 1.2 toneladas de presunta cocaína fue interceptado en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de Oaxaca, durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), que culminó con el aseguramiento de una embarcación y la detención de seis personas, cinco de ellas extranjeras.

La operación se desarrolló aproximadamente a 366 millas náuticas al sur de Huatulco, donde personal de la Armada de México, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, localizó una embarcación que transportaba 46 bultos con aproximadamente mil 268 kilogramos de la sustancia ilícita.

De acuerdo con el comunicado conjunto difundido este lunes, la detección se produjo durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima. Tras identificar la embarcación, las autoridades desplegaron unidades navales de superficie y aéreas para concretar la intercepción y asegurar tanto la presunta droga como a sus seis tripulantes.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán determinar su probable responsabilidad en los hechos.

La droga fue trasladada a Chiapas

Después de la intervención, los 46 bultos fueron trasladados a Puerto Chiapas, donde quedaron bajo resguardo de la Vigésima Segunda Zona Naval, antes de ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La sustancia será sometida a los procedimientos ministeriales correspondientes para establecer su peso definitivo y continuar con las investigaciones sobre su procedencia, destino y posibles vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Aunque el aseguramiento representa un golpe a la logística del narcotráfico marítimo, la información oficial no precisa a qué grupo criminal pertenecería el cargamento ni cuál era su destino final.

Marina reporta más de 90 toneladas aseguradas en el mar

La Semar estimó que el decomiso representa una afectación económica de 289 millones 104 mil pesos para los grupos delictivos. Además, sostuvo que la operación evitó que aproximadamente 2 millones 536 mil dosis de droga llegaran a la sociedad.

Según la dependencia, este resultado se suma a las más de 90 toneladas de presuntas sustancias ilícitas aseguradas en el mar por personal naval durante la presente administración.

El operativo forma parte de las acciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Armada de México en funciones de Guardia Costera, con apoyo de otras instituciones de seguridad nacionales y extranjeras.

La intercepción vuelve a colocar al Pacífico mexicano en el centro de las operaciones contra el tráfico internacional de cocaína, una actividad que utiliza rutas marítimas para movilizar grandes cargamentos hacia distintos mercados.

Por ahora, el alcance judicial del caso dependerá de las diligencias de la FGR, del análisis de la sustancia y de las investigaciones que permitan esclarecer quiénes organizaron el traslado de la droga y quiénes serían sus destinatarios.