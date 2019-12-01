Fallece hombre de 44 años tras riña en una comunidad de Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 17:42:37

Uruapan, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- A consecuencia de una lesión de proyectil de arma de fuego que recibió a manos de un sujeto con el que peleó, un individuo perdió la vida, hechos registrados en la comunidad de Caltzontzín, en este municipio.

Al respecto se informó que fue sobre la avenida Paricutín de la referida comunidad, dos hombres se liaron a golpes.

En un momento determinado uno de los interfectos sacó un arma de fuego y agredio a Eduardo “N”, de 44 años el cual fue auxiliado por sus familiares quienes los llevaron a un hospital en donde perdió la vida.

Hechos anteriores de los que tomó conocimiento la FGE, para los efectos a que haya lugar.