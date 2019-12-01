¡Inversión histórica! 6 mil mdp transforman la infraestructura de Uruapan: Bedolla

Uruapan, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- Durante un recorrido de supervisión de las obras más emblemáticas puestas en marcha por el Gobierno estatal, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que Uruapan es el corazón de la transformación en el estado, ya que se refleja una inversión de 6 mil millones de pesos en obras, infraestructura y modernización.

El mandatario, explicó que por más de 50 años los gobiernos “corruptos habían abandonado a Uruapan”, pero en su gobierno se ha invertido como nunca antes en obra pública, ejemplo de ello, es la puesta en marcha del teleférico, un nuevo sistema de transporte, eficiente, moderno y ecológico.

Posteriormente, el gobernador visitó las nuevas instalaciones del Centro Cultural y Artesanal “La Ranita”, un espacio público recuperado, con arquitectura única y que cuenta con el mural más grande del estado.

El Paseo Revolución, es otra de las obras de la administración estatal, una avenida con concreto hidráulico que hace eficiente el trayecto de miles de vehículos diariamente. “Una zona muy importante que estuvo abandonada durante décadas”, señaló.

Ramírez Bedolla, también hizo una revisión en el paso elevado “Carlos Manzo”, donde recordó que era una zona que presentaba un fuerte problema vial, la cual hoy cuenta con este paso, una estación del teleférico y en el bajopuente un parque lineal como zona de esparcimiento para el disfrute de familias y vecinos, lo que le ha dado otra cara al lugar.

Finalmente, comprometió continuar con el respaldo a Uruapan, con más obra pública y fortalecimiento de los sectores económicos y sociales.