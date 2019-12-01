SSP detiene a hombre armado tras reporte de disparos en la vía pública en Morelia

SSP detiene a hombre armado tras reporte de disparos en la vía pública en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 18:23:12
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Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- En atención a un reporte del C5 Michoacán, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en acción coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Municipal, detuvieron a un hombre presuntamente relacionado con detonaciones de arma de fuego en la vía pública, a quien le aseguraron dos armas de fuego y más de 300 cartuchos útiles.

La intervención se registró en la colonia Gertrudis Sánchez, donde agentes de la Guardia Civil, en coordinación con las fuerzas federales y municipales, desplegaron un operativo de búsqueda y vigilancia para localizar al presunto implicado y prevenir riesgos para la población.

Como resultado de estas acciones, los agentes localizaron y detuvieron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta Italika, a quien le aseguraron el vehículo, un fusil calibre 5.56 mm, un revólver calibre .38 Especial, seis cargadores y 346 cartuchos útiles.

El detenido, junto con el armamento, las municiones y demás objetos asegurados, fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La SSP refrenda su compromiso de mantener la coordinación con las autoridades federales y municipales para prevenir y combatir conductas que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía. Asimismo, exhorta a la población a reportar cualquier situación de riesgo a la línea de emergencias 911.

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