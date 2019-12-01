Últimos días para postular al Reconocimiento a la Innovación del Producto Turístico Mexicano: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 17:53:12

Morelia, Michoacán, a 12 de enero de 2026.- La Secretaría de Turismo (Sectur) hace un llamado a las y los emprendedores del sector a participar en la convocatoria para el Reconocimiento a la Innovación del Producto Turístico Mexicano 2026, la cual tiene como fecha límite el 15 de enero. Esta distinción premia la excelencia y el desarrollo de experiencias originales que enriquecen la oferta turística nacional.

“Todas y todos los prestadores de servicios turísticos que participen deben contar con el Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente, esa es una solicitud que se ha realizado para esta postulación”, comentó Roberto Monroy García, titular de la Sectur.

De acuerdo con el funcionario estatal, las y los prestadores de servicios podrán postular proyectos en categorías como turismo de aventura, ecoturismo, cultura, gastronomía y bienestar, además de iniciativas con enfoque comunitario, inclusivo y de romance.

El producto turístico postulado deberá acreditar una trayectoria de comercialización y promoción mínima de dos años previos a la publicación de esta convocatoria. Asimismo, conforme a los lineamientos de la Sectur federal, es requisito indispensable contar con un sitio web propio en español, dedicado exclusivamente a la difusión y consulta de la oferta inscrita.

Para consultar la convocatoria completa y revisar los detalles pueden ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.mx/sectur/documentos/convocatoria-del-reconocimiento-a-la-innovacion-del-producto-turistico-mexicano-2026