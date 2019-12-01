En Los Reyes, Michoacán: Localiza la Guardia Civil a menor víctima de secuestro virtual

En Los Reyes, Michoacán: Localiza la Guardia Civil a menor víctima de secuestro virtual
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 19:40:36
Los Reyes, Michoacán, a 21 de enero de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por la Guardia Civil, tras una solicitud de apoyo de las autoridades comunales de Jesús Díaz Tzirio, municipio de Los Reyes, se atendió un reporte por el presunto secuestro de un menor de edad, por quien se exigía el pago de 200 mil pesos como rescate.

Sobre el particular se informó que luego de recibir la denuncia, los elementos de la Guardia Civil brindaron acompañamiento inmediato a la familia y mediante labores de inteligencia, analizaron el número telefónico desde el cual se realizaban las amenazas, logrando ubicar su origen en las inmediaciones de un centro penitenciario en Matamoros, Tamaulipas, lo que permitió determinar que se trataba de un caso de extorsión o secuestro virtual.

Minutos más tarde, el menor fue localizado en buen estado de salud, evitando además que la familia realizara un depósito. 

La Guardia Civil reitera el llamado a denunciar cualquier intento de extorsión a las líneas 911 y 089. La prevención y la denuncia oportuna son fundamentales para evitar ser víctimas de este delito.

