En cuatro municipios de Michoacán: Detienen a una persona, aseguran armas y vehículos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 20:02:28

Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2026.- Como resultado de acciones conjuntas, llevadas a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional, en cuatro municipios, se logró la detención de una persona y el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos, cinco vehículos y equipo táctico durante cuatro operativos desplegados en las últimas horas.

Sobre el particular se informó que en el primer hecho, en la localidad de Lázaro Cárdenas, en Erongarícuaro, agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano decomisaron una camioneta marca Chevrolet en aparente estado de abandono junto a 30 cartuchos útiles, dos cargadores y dos cascos balísticos con leyendas alusivas a una célula delictiva.

En Apatzingán, efectivos de la SSP, Defensa y Guardia Nacional aseguraron a un hombre, un vehículo Volkswagen, dos armas de fuego calibre 7.62X39 mm y .9 mm, además 120 municiones y cinco cargadores.

Mientras que en los municipios de Uruapan y Tangancícuaro el personal de las fuerzas estatales y federales recuperó tres camionetas en dos acciones operativas, dos marca Ford y una Chevrolet, todas con reporte de robo.

El ahora indiciado y lo decomisado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las diligencias de ley. En tanto, los agentes continúan con las labores encaminadas a inhibir la comisión de ilícitos en la entidad para garantizar la tranquilidad de las y los michoacanos.