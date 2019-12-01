Localizan fosa clandestina en Juventino Rosas, Guanajuato; de manera preliminar se habla de 13 cuerpos sin vida

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 17:45:18

Juventino Rosas, Guanajuato, a 21 de enero de 2026.- En una zona en despoblada ubicada entre las comunidades Franco Tavera y Morales, fue localizada una fosa clandestina donde hasta el momento de manera preliminar mencionan la localización de 13 víctimas mortales, entre las que se encuentran cuerpos y parte óseas o humanas.

Fue desde el pasado lunes que trascendió la presencia de autoridades en dicha zona, sin embargo este miércoles continúan trabajando en el sitio.

En la zona se concentraron los tres órdenes de gobierno en conjunto con Protección Civil del estado, así como colectivos de búsqueda con la.uniddad de traslado de indicios.

Se espera que la Fiscalía del Estado determine el número de víctimas de acuerdo al análisis forense.

Cabe mencionar que el pasado hallazgo de una fosa fue el miércoles 25 de septiembre del 2025 en una zona cerril, donde los restos de dos personas fueron localizados en este mismo municipio, pero en la comunidad de Cuenda.