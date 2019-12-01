Últimos días para disfrutar la Villa Navideña en Ceconexpo: Sectur

Morelia, Michoacán, 3 de enero de 2026.- En sus últimos días de actividad, la Villa Navideña continúa recibiendo a miles de familias en los jardines del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo). La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) invita a la población, así como a turistas y visitantes, a aprovechar las diversas atracciones que permanecerán abiertas al público hasta el próximo 7 de enero.

El titular de la Sectur, Roberto Monroy García, recordó que entre los atractivos destacan la pista de hielo gratuita, una variada oferta gastronómica, así como juegos mecánicos y de destreza. Estos espacios permiten que las familias disfruten de un ambiente festivo durante los últimos días de descanso decembrino en “el alma de México”.

Asimismo, destacó que tanto el acceso a la pista de hielo como el préstamo de patines no tienen costo. Estos son sanitizados tras cada uso para garantizar la higiene. Además, se cuenta con personal capacitado para auxiliar a quienes no tienen experiencia en el patinaje o ante cualquier eventualidad.

Algo que la ciudadanía no debe perderse es el nacimiento monumental integrado por figuras de más de 5 metros de altura. Las 14 piezas que lo conforman están elaboradas con artesanías de las siete regiones turísticas de Michoacán, como platos de barro de Capula, fibra de coco, chuspata, maderas talladas, textiles bordados, petates, sopladores y sombreros de palma, entre muchas artesanías más.

La Villa Navideña tiene un horario de 10:00 a 21:00 horas. La pista de hielo comienza actividades a las 11:00 horas, entra en un receso de mantenimiento de 15:00 a 16:00 horas y retoma el acceso al público hasta las 20:30 horas. Por su parte, los juegos mecánicos comienzan operaciones a las 12:00 horas.