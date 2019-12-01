Últimos días de la Villa Navideña en Ceconexpo: Sectur

Morelia, Michoacán, 6 de enero de 2026.- La Villa Navideña del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) entra en su etapa final. Antes de que concluya la temporada este martes y miércoles, se invita a la ciudadanía a disfrutar de los atractivos que permanecen abiertos para todas las edades.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García, señaló que este Día de Reyes las instalaciones permanecerán abiertas para que las niñas y los niños vayan y disfruten de las áreas verdes y estrenen los juguetes que Melchor, Gaspar y Baltasar les trajeron.

Además, recordó que la pista de hielo tendrá su horario normal, es decir, de 11:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas, tiempo en el que la ciudadanía podrá divertirse en este espacio ubicado en los jardines del Orquidario.

De igual forma, la Sectur Michoacán destacó que el público asistente podrá visitar con sus amigos, hijos, parejas, familia o mascotas, el nacimiento artesanal y el árbol monumental que se ubican en el jardín de las esferas, a un costado de la avenida Ventura Puente.

La diversión continúa con la oferta gastronómica y los juegos mecánicos que se encuentran en este espacio, los cuales están disponibles desde el mediodía. El acceso a las atracciones mecánicas tiene diversos costos, ofreciendo opciones para todos los gustos, aunque hoy las infancias pueden subirse a ellos gratis hasta las 17:00 horas.