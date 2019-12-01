Última oportunidad para vivir “El camino de las ánimas” en los manatiales de Urandén

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- Este fin de semana será la última oportunidad para disfrutar de “El camino de las ánimas” en los manatiales de Urandén, una representación que conecta con las tradiciones, espiritualidad y cosmovisión de las comunidades michoacanas durante la Noche de Muertos.

A través de un recorrido a bordo de canoas tradicionales por canales iluminados con velas, y una ofrenda flotante adornada con flores de cempasúchil, las y los asistentes podrán vivir una experiencia que honra la memoria de quienes ya partieron y resalta la riqueza cultural de Michoacán.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, informó que las funciones serán el viernes 30 de octubre a las 19:00 y 20:30 horas, mientras que los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre habrá tres horarios: 19:00, 20:30 y 22:00 horas. El acceso tiene un costo de 50 pesos por persona, más 30 pesos de estacionamiento; los recursos recaudados por este último concepto se quedan en su totalidad en la comunidad.

La visita también permite disfrutar de la gastronomía local y contribuir directamente a la economía de las familias de Urandén, que comparten con las y los visitantes una expresión de sus tradiciones y su identidad cultural.

En esta temporada, se invita a aprovechar estos días para descubrir “El camino de las ánimas” y vivir la Noche de Muertos desde los canales de Urandén. Para conocer más detalles, se pueden consultar las redes sociales oficiales de la dependencia.