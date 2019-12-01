¡Última llamada para la K’uínchekua 2026! Aún hay boletos disponibles: Sectur

Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- Todo está listo para que la K’uínchekua 2026 comience mañana viernes 13 de marzo en la zona arqueológica de Las Yácatas, en Tzintzuntzan, escenario del poderío purépecha donde más de 358 portadoras y portadores de las tradiciones mostrarán la riqueza cultural de Michoacán.

Asistir a este evento está a solo un clic de distancia. La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) informó que aún hay boletos disponibles para las tres funciones abiertas al público, que se llevarán a cabo del 13 al 15 de marzo. Los interesados pueden adquirir sus pases a través del portal visitmichoacan.com.mx.

“Contamos con una disponibilidad superior a los 400 boletos por día. Consideramos que el costo de mil pesos es sumamente accesible, especialmente al compararlo con eventos de talla similar como la Guelaguetza, cuyos precios son más elevados”, señaló Monroy García.

El funcionario subrayó que el evento atrae a visitantes de diversas partes del mundo, resaltando la llegada de connacionales residentes en Estados Unidos que visitan Michoacán con motivo de las vacaciones de Semana Santa.

Enfatizó que los boletos gratuitos ya se agotaron, por lo que los accesos restantes solo pueden adquirirse a través de la página oficial de la dependencia. En ese sentido, hizo un llamado al público a no comprar entradas en otras páginas o redes sociales para evitar fraudes.

Recordó que esta quinta edición está dedicada a las Fiestas Patronales y que, por primera vez, se han puesto a la venta boletos para el público en general. Esta acción marca un paso clave en la profesionalización de la "Fiesta de Michoacán", pues el propósito no es comercializar la tradición, sino generar una derrama económica directa que beneficie a las propias comunidades participantes.

Finalmente, el secretario explicó que lo recaudado será destinado íntegramente a quienes hacen posible la K’uínchekua, sentando un precedente nacional en materia de turismo responsable.