Álvaro Obregón alista festejo por su 96 aniversario como municipio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 15:25:50

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- El municipio de Álvaro Obregón realizará una serie de actividades del 13 al 18 de febrero para celebrar su 96 aniversario como municipio, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

El presidente municipal de Álvaro Obregón, Adán Sánchez López, señaló que esta fecha es de suma importancia para fortalecer la identidad de la población. “Estos eventos fortalecen nuestro sentido de pertenencia, la unión entre las familias y el orgullo de ser parte de esta tierra. Además, impulsan la economía local y generan oportunidades para nuestros comerciantes”, declaró.

De acuerdo con los organizadores, se espera la asistencia de alrededor de 12 mil personas, con una derrama económica cercana al millón de pesos durante los seis días de actividades.

Por su parte, el director de la Casa de la Cultura del municipio, Salomón López Calderón, destacó que las y los asistentes podrán celebrar las tradiciones del municipio a través de actividades artísticas y deportivas en un ambiente sano.

Las actividades iniciarán el 13 de febrero a las 16:30 horas en la Plaza Miguel Hidalgo con el desfile de toritos de petate; el 15 del mismo mes habrá una exhibición de autos por la avenida principal a partir de las 8:00 horas; y el 18 de febrero, a las 9:00 horas, se llevará a cabo un acto cívico por el 96 aniversario de elevación a municipio de Álvaro Obregón.

Todos los detalles de las celebraciones se pueden consultar en el Facebook oficial del H. Ayuntamiento de Álvaro Obregón.