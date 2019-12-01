Vehículos baleados, estupefacientes y chalecos tácticos: Reportan aseguramientos del Plan Michoacán por la Paz y Justicia en la costa de la entidad

Lázaro Cárdenas, Mich., a 15 de febrero de 2026. — Como parte de las acciones permanentes de vigilancia y seguridad implementadas en el estado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Décima Sexta Zona Naval, informó sobre diversos aseguramientos realizados en municipios de Michoacán, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y Justicia.

Durante recorridos de disuasión y vigilancia efectuados en el municipio de Lázaro Cárdenas, el personal naval logró la detención de una persona del sexo masculino en posesión de un vehículo con reporte de robo, en la avenida Las Palmas. De manera paralela, en la colonia El Limón fueron asegurados dos tractocamiones, mientras que en las colonias Centro y Puerto Nuevo, así como en el tramo comprendido entre Las Peñitas y Caleta de Campos, se localizaron vehículos y motocicletas en aparente estado de abandono, los cuales contaban con reporte de robo vigente.

En una acción distinta, desarrollada en la localidad de El Habillal, fueron asegurados dos chalecos tácticos, cuatro placas balísticas, cargadores, cartuchos útiles, equipo de comunicación y una bolsa con hierba verde seca con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 200 gramos.

Asimismo, cerca de la comunidad de Caleta de Campos, personal participante en el operativo localizó un vehículo tipo Pick Up con impactos de arma de fuego. En su interior se encontraron cartuchos de diversos calibres, equipo táctico, plantas y semillas con características similares a la marihuana, dosis de una sustancia con características similares al cristal, así como diversos objetos e identificaciones.

En el municipio de Aquila, se aseguró un vehículo sin reporte de robo, el cual presentaba daños ocasionados por impactos de arma de fuego. En la cajuela se localizaron un casquillo balístico y una bolsa de plástico con hierba seca con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 200 gramos.

Las personas detenidas, así como los vehículos, presunta droga y material diverso asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad en el estado de Michoacán, combatir los delitos que afectan a la población y contribuir al mantenimiento del orden público.