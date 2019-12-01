Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 18:47:24

Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2026.- La conectividad de los usuarios de Telcel comenzó a recuperarse luego de las interrupciones registradas este viernes en distintos puntos del país, las cuales afectaron la señal telefónica, las llamadas y el acceso a internet móvil.

La compañía informó que las afectaciones se originaron por una degradación en algunas localidades de la Región 9, lo que ocasionó intermitencias en el servicio. Aseguró que la red se mantiene operativa y que los clientes afectados se están reincorporando paulatinamente.

Durante la mañana, usuarios reportaron dificultades para comunicarse, navegar con datos móviles y enviar mensajes, además de que algunos dispositivos mostraban la leyenda “Sin servicio”. Las fallas también generaron inconformidad en redes sociales, donde clientes señalaron que reiniciar sus teléfonos o activar el modo avión no les permitió recuperar la conexión.

Entre las zonas contempladas en la Región 9 se encuentran la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, aunque también se registraron reportes de problemas en otras entidades.

Telcel indicó que las personas que experimentaron interrupciones están recuperando el servicio de manera gradual, por lo que la normalización de la red continúa mientras los usuarios vuelven a conectarse.