Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2026.- Los usuarios de Telcel que experimentaron problemas de señal y conexión el pasado 20 de noviembre recibirán megabytes adicionales como compensación, luego de las fallas registradas en distintas zonas del centro del país, informó la compañía este miércoles.

La bonificación será de 300 MB para clientes de prepago y 500 MB para usuarios de pospago, quienes recibirán el beneficio de manera automática y sin necesidad de realizar algún trámite.

De acuerdo con la empresa, la interrupción se originó durante trabajos para ampliar la capacidad de su red y afectó a algunas localidades de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos e Hidalgo, donde se reportaron problemas con llamadas, señal y datos móviles.

Telcel indicó que, una vez detectado y corregido el origen de la falla, la conectividad comenzó a recuperarse de manera gradual. Como parte de la compensación, los clientes de prepago serán notificados mediante un mensaje SMS cuando los megabytes sean abonados, mientras que los de pospago podrán observar el beneficio en sus próximos ciclos de facturación.

La bonificación tendrá una vigencia de 30 días naturales y la empresa señaló que será aplicada sin que los usuarios tengan que solicitarla. Asimismo, ofreció disculpas por las molestias ocasionadas y reiteró que continuará con las inversiones para mejorar la calidad de su infraestructura de telecomunicaciones.