Querétaro participa en GreenTech Americas para impulsar innovación agrícola sostenible

Querétaro, Qro., 25 de marzo de 2026.- Innovación, tecnología y sostenibilidad aplicadas al sector agrícola, son algunos de los temas que se abordarán en la sexta edición de GreenTech Americas, uno de los eventos más importantes a nivel internacional en el que participará el municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, informó Guadalupe Espinosa de los Reyes Ayala, titular de la dependencia municipal.

Explicó que este encuentra también busca posicionar a la ciudad en temas ambientales, en un encuentro que se realiza en el Querétaro Centro de Congresos. “Este espacio reúne a especialistas, empresas, productores y académicos de distintos países, donde el Municipio refrenda sus acciones en materia de desarrollo sustentable, con enfoque en el cuidado de los recursos naturales y la atención al cambio climático”.

Destacó la relevancia de promover el uso eficiente del agua, la adopción de tecnologías limpias y la implementación de modelos de producción responsables que contribuyan a la resiliencia de los sectores productivos.

Recordó que sostuvo encuentros con actores clave del sector, con el objetivo de generar alianzas estratégicas que permitan impulsar proyectos innovadores en el municipio, particularmente en temas como agricultura sustentable, economía circular y soluciones basadas en la naturaleza. “La participación en este tipo de espacios internacionales permite al municipio de Querétaro mantenerse a la vanguardia en tendencias y mejores prácticas globales, al tiempo que posiciona a la ciudad como un referente en la implementación de estrategias ambientales responsables y en la promoción de un desarrollo urbano y productivo equilibrado”.

GreenTech Americas, dijo, se ha consolidado como una plataforma de intercambio de conocimiento y vinculación, donde se presentan soluciones tecnológicas de última generación para enfrentar los desafíos del sector agrícola, tales como el cambio climático, la escasez de agua y la necesidad de incrementar la productividad de manera sostenible.

“Con su participación, el gobierno municipal encabezado por Felifer Macías refuerza su enfoque en el cuidado del medio ambiente y en el desarrollo sostenible de la ciudad”.