Liberan a 5 personas que estaban privadas de la libertad en Chiapas

Acacoyagua, Chiapas, a 26 de marzo de 2026.- Un total de 5 personas que se encontraban privadas de la libertad fueron liberadas en el municipio de Acacoyagua, en la costa del estado de Chiapas.

De acuerdo a la información proporcionada con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en el operativo intervinieron elementos de fuerzas de seguridad estatal y federal, además de que fueron detenidos dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

“Derivado de un reporte al número de Emergencia 911, el grupo interinstitucional arribó a la colonia 8 de Septiembre de dicho municipio, implementando una acción operativa coordinada y de trabajos de inteligencia para desarticular un foco delictivo dedicado a la privación ilegal de la libertad”, agregó.

Asimismo indicaron que durante el hecho “se logró el rescate de cinco personas y la detención de Enoch “N” y Josué “N”, quienes manifestaron pertenecer al grupo delictivo Cartel de Sinaloa, así como el aseguramiento de una escopeta de color calibre 12 milímetros, un arma de fuego calibre 9 milímetros con 3 cargadores, un arma de fuego tipo corta de color negro calibre 45 milímetros, una camioneta marca Chevrolet, tipo Suburban de color gris, modelo 2011 con reporte de robo en Tabasco, 8 teléfonos celulares, una cámara de videovigilancia, tres chips de telefonía, lona y cartulina con reglamento y equipo táctico”.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que lo asegurado, así como los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica e iniciar las indagatorias que el caso amerita.

En dicho operativo participaron elementos de la SSP, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Marina Armada de México, Ejército Mexicano y la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), de la Fiscalía General del Estado (FGE)”.