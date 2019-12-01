Tepalcatepec rompe el silencio: con llamado al pueblo, Sheinbaum y Harfuch, ciudadanos se levantan y desafían el reinado de terror e impunidad del Abuelo Farías en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 17:26:25

Tepalcatepec, Mich., a 26 de marzo de 2026.— En medio de un clima de tensión e incertidumbre, habitantes de Tepalcatepec comenzaron a manifestarse públicamente para denunciar la presencia y presión de grupos criminales en la región, al tiempo que hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades y reportar actividades ilícitas.

El pronunciamiento surgió a partir del testimonio de un ciudadano que decidió hacer pública la situación que, asegura, enfrenta la población desde hace tiempo. En su mensaje, exhorta a los habitantes a unirse, dejar atrás el temor y denunciar la ubicación de presuntas casas de seguridad, así como a quienes colaboren con organizaciones delictivas que operan en el municipio.

De acuerdo con la denuncia, integrantes de un grupo criminal local estarían recurriendo a amenazas directas contra la población, incluyendo advertencias de posibles cortes de energía eléctrica y presiones para forzar el cierre de negocios.

Estas acciones, señala el testimonio, serían una represalia ante la negativa de la ciudadanía a respaldar intentos del grupo por confrontar a fuerzas de seguridad en comunidades cercanas como Cholula y Los Olivos, en el estado de Jalisco.

El caso refleja un cambio en el ánimo social en Tepalcatepec. Habitantes, que durante años han vivido bajo condiciones de inseguridad, comienzan a mostrar señales de organización y resistencia, buscando recuperar espacios y condiciones de vida que consideran vulneradas por la presencia del crimen.

Asimismo, el llamado ciudadano se dirige también a autoridades de distintos niveles, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, a quienes se les solicita mayor intervención para restablecer el orden y garantizar la seguridad en la región.

Hasta el momento, autoridades no han emitido una postura oficial respecto a este pronunciamiento; sin embargo, la situación evidencia la creciente exigencia social por condiciones de paz y legalidad en una de las zonas históricamente afectadas por la violencia en el estado.

El mensaje que circula entre la población es claro: el hartazgo comienza a transformarse en acción colectiva.