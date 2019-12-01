Presentará Morelia Lab a Nicolás Fernández Talice, CEO de Zonora AI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 10:34:36

Morelia, Michoacán; 04 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, invita a la ciudadanía a asistir a Morelia Lab 2026, encuentro de innovación que contará con la participación de Nicolás Fernández Talice, CEO de Zonora AI, como ponente estelar, este miércoles 07 de octubre a las 10:30 horas en el Colegio de Morelia.

Nicolás Fernández Talice es cofundador y CEO de Zonora AI, compañía líder en América Latina en la aplicación de Inteligencia Artificial para crear agentes de voz que atienden, venden y cobran en tiempo real en centros de contacto. Cuenta con trayectoria operando unicornios a escala como Kavak, Mercado Libre y Linio.

El evento ofrecerá acceso gratuito a más de 30 conferencias durante sus dos días de desarrollo, consolidando un espacio de aprendizaje e intercambio de conocimiento orientado a la transformación digital y el desarrollo tecnológico de la capital.

Asimismo, las y los asistentes podrán recorrer diversas zonas temáticas enfocadas en movilidad, emprendimiento, gobierno, innovación y calidad de vida, diseñadas para acercar soluciones tecnológicas a las necesidades cotidianas de la población.

Dentro del programa destacan también las actividades especiales "Hackea la Ley", enfocada en la innovación legislativa, y "Espacio Emprende", un encuentro orientador para impulsar los proyectos de negocio e ideas de desarrollo local.

El programa completo de actividades se encuentra disponible para su consulta pública en el portal web oficial https://gobiernodigital.morelia.gob.mx/morelialab

La cita para disfrutar de Morelia Lab 2026 es 6 y 7 de octubre en el Colegio de Morelia, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con el desarrollo tecnológico en la ciudad para crear el mejor lugar para vivir.