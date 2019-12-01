Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 10:48:42

Ciudad de México, a 23 de noviembre 2026.- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, desglosó la llamada “Operación Centella”, la cual se implementó para detener al presunto líder criminal Fausto Isidro “N”, el pasado 20 de noviembre en Sinaloa.

Explicó que los efectivos castrenses llegaron al inmueble identificado a las 19:50 horas de la fecha citada y establecieron el perímetro de seguridad.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el general secretario aseguró que “El Chapo Isidro”, así como las personas que se encontraban con él, se rindieron sin oponer resistencia; sin embargo, miembros del Cártel de Guasave y de los Hermanos Beltrán Leyva abrieron fuego contra las autoridades.

Igualmente, reveló que, desde hace tres meses la República Mexicana compartía información con Estados Unidos para precisar su ubicación.

“Solo fue en el intercambio de información para precisar la ubicación de esta persona”, aseguró el mando militar, al tiempo que sostuvo que en la acción únicamente participó el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

En ese sentido, aproximadamente una semana antes del operativo, los analistas obtuvieron nuevos indicios, incluidos números telefónicos, por lo que solicitó apoyo de aeronaves no tripuladas estadounidenses, mediante un procedimiento sometido al Consejo de Seguridad Nacional.

Por otra parte, el titular de Defensa detalló que el despliegue tuvo componentes terrestre, aeromóvil y aéreo; con Fuerzas Especiales, paracaidistas, tropas regulares y personal militar comisionado en la Policía Estatal, apoyados por 14 aeronaves.

Recalcó que el plan comprendía tres fases: llegar al objetivo, establecer la seguridad y realizar la captura, y finalmente evacuar a los detenidos.