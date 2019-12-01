Presentan congreso “DroneMex”; Bloque será la sede 

Presentan congreso “DroneMex”; Bloque será la sede 
Fecha: 29 de Septiembre de 2025
Queretaro, a 29 de septiembre del 2025. - El secretario de Innovación y Tecnología del municipio de Querétaro, Gonzalo Álvarez Zerecero, dio a conocer que del 3 al 5 de octubre del 2025 se realizará el “DroneMex 2025”, congreso que tendrá como sede el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, donde los asistentes podrán ser parte de talleres, conferencias, exhibiciones, carrera y un espectáculo de drones.

Mencionó que se espera la asistencia de tres mil visitantes y hasta el momento se tiene el registro de un aproximado de mil personas inscritas, en la plataforma https://bloqueqro.mx/;  el acceso será gratuito para el público en general, mientras que que los talleres especializados tendrán un costo de recuperación de entre 800 y mil 200 pesos.

Por su parte, Yousefh Pineda, de Cramex Aerospace, explicó que la industria de drones mantiene un crecimiento anual cercano al 300 por ciento, por lo que este congreso abordará temas que van desde lo social hasta especializados en seguridad, agricultura, industria entre otros.

De igual manera, Gabriela Galindo, de Flycom, destacó la creciente participación de mujeres en la operación de drones y convocó a las familias a involucrarse en la actividad.

Cabe mencionar que el espectáculo de drones se realizará el 3 de octubre a las 20:00 horas con el vuelo de 200 drones; este evento será gratuito.

