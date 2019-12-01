Director de Policía de Celaya, confirma víctimas y relación de accidente de moto con ataque en la Central de Abastos

Celaya, Guanajuato, a 18 de diciembre de 2025.- El director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, confirmó que el ataque armado ocurrido la mañana de este jueves en un negocio de venta de jitomates en el Mercado de Abastos dejó dos personas fallecidas y una más gravemente lesionada, además de que el accidente de una motocicleta contra un taxi registrado en la zona está directamente relacionado con la huida de los presuntos agresores.

El titular de Seguridad Pública informó que, tras los reportes al sistema de emergencias, los cuerpos policiales acudieron de manera inmediata y activaron los protocolos correspondientes, trabajando desde las primeras horas en coordinación con la Fiscalía General del Estado. “Fue un ataque directo a un puesto de verduras; lamentablemente dos personas perdieron la vida, una en el lugar y otra en el hospital, mientras que una tercera permanece en estado crítico”, señaló.

Cajero Reyes explicó que las primeras indagatorias permitieron establecer que los responsables escapaban en una motocicleta, la cual se impactó contra un taxi durante su intento de fuga. “Sí existe relación entre ambos hechos; es el vehículo en el que se trasladaban los presuntos responsables. Al huir, la motocicleta chocó con el taxi”, puntualizó, al descartar versiones sobre una posible agresión por parte de civiles. “No fue justicia por mano propia, se trató de un hecho incidental durante la huida”, enfatizó.

El funcionario destacó que ya se cuenta con información clave recabada tanto en el sitio del ataque como en otros puntos, lo que ha permitido fortalecer una línea de investigación. “Tenemos una buena línea de investigación; desde la mañana hemos estado recabando datos en distintos lugares y toda esa información ya fue turnada a la Fiscalía”, afirmó.

En cuanto a la seguridad en la Central de Abastos, informó que se reforzó la presencia de la Guardia Nacional, la Policía del Estado y la Policía Municipal, con patrullajes constantes y vigilancia permanente. “Es un hecho lamentable, pero vamos a reforzar las acciones. La Guardia Nacional se mantiene de forma permanente y hoy llegó más personal del Estado para incrementar la fuerza operativa”, indicó.

Sobre la posible relación con otros incidentes recientes en la ciudad, el director fue prudente y reiteró que será la autoridad ministerial la encargada de definirlo. “Por el momento no se establece una relación clara; será la Fiscalía quien determine, con base en las pruebas, si existe algún vínculo”, dijo.

Finalmente, Cajero Reyes aseguró que se mantiene comunicación directa con comerciantes y dirigentes del Mercado de Abastos, a quienes se les reiteró el respaldo institucional. “Seguimos trabajando de manera coordinada, no vamos a bajar la guardia y esperamos obtener resultados pronto con la información que ya se entregó a la Fiscalía”, concluyó.