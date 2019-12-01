Se accidentan policías de la SSP en Veracruz; la madre perdió la vida y la hija está grave

Se accidentan policías de la SSP en Veracruz; la madre perdió la vida y la hija está grave
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 16:43:54
Xalapa, Veracruz, a 18 de diciembre de 2025.- Una elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), quien se encontraba adscrita al Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), perdió la vida, luego de sufrir un accidente vial sobre la carretera Xalapa-Veracruz.

Asimismo, su hija, quien también pertenece a la SSP, también resultó lesionada en el mismo lugar, por lo que fue llevada a un hospital, para recibir la tención médica necesaria, donde reportaron su estado de salud como grave.

De acuerdo a la información, ambas policías circulaban a bordo de una motocicleta, cuando fueron aventadas por una camioneta en el carril de alta velocidad de la vialidad.

Tras el impacto, una de ella perdió la vida, debido a que fue arrastrada por varios metros en la carpeta asfáltica.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal de Emiliano Zapata, para brindar la atención necesaria, pero confirmaron que una de ellas ya no contaba con signos vitales.

También arribó personal de la Fiscalía General de Veracruz, para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzaron con las indagatorias correspondientes, para la integración de la carpeta de investigación.

 

 

 

