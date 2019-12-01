Lanzamiento de iPhone 17 deriva en ola global de estafas en línea

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 13:48:41

Ciudad de México, a 15 de septiembre 2025.- El lanzamiento de la preventa del nuevo Smartphone de la marca Apple, el iPhone 17, provocó un aumento en las estafas que explotan la expectativa en torno al lanzamiento del dispositivo, de acuerdo con un informe de la empresa Kaspersky.

Según la compañía especializada en seguridad digital, los estafadores utilizan sitios web falsos, loterías fraudulentas y supuestos programas de reclutamiento de “usuarios de prueba” para comprometer información personal y financiera.

Una de las mecánicas más comunes consiste en sitios web falsificados que imitan la tienda oficial de Apple, por lo que atraen a los usuarios con preventas del iPhone 17 “antes de que se agote”, pero cuyo verdadero fin es capturar los datos de sus tarjetas bancarias durante el proceso de pago.

De igual forma, los estafadores digitales ejecutan loterías fraudulentas que prometen dispositivos iPhone gratuitos como premio, en dicho modus operandi, solicitan a los participantes completar una encuesta, enviar información personal (como direcciones de correo electrónico, números de teléfono, etc.) y pagar una tarifa de entrega o de servicio. De igual forma, incluyen una falsa sección de comentarios con supuestos usuarios que afirman haber recibido sus “premios”.

Para protegerse ante esta nueva ola de estafas relacionadas con el iPhone, los expertos de Kaspersky recomiendan a los usuarios: