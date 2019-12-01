Militares se enfrentan a célula armada en Zinapécuaro, Michoacán; dos agresores abatidos mientras que el resto escapó

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 22:03:28

Zinapécuaro, Mich., a 6 de noviembre de 2025.– Un operativo de vigilancia del Ejército Mexicano derivó esta tarde en un intenso enfrentamiento armado en las inmediaciones de la comunidad de La Galera, donde dos presuntos delincuentes fueron abatidos y su grupo logró escapar hacia la zona serrana.

De acuerdo con informes preliminares, los militares patrullaban una brecha que conecta a La Galera con otras comunidades cuando detectaron a varios hombres armados apostados entre la maleza. Al notar la presencia castrense, los civiles abrieron fuego de manera directa, obligando a los soldados a repeler la agresión.

El intercambio de disparos se prolongó varios minutos y generó tensión entre pobladores cercanos. Finalmente, dos de los atacantes quedaron tendidos sin vida, mientras que el resto del grupo aprovechó la densidad del terreno para huir entre los cerros.

La zona fue asegurada de inmediato por personal militar, quienes solicitaron apoyo de la Fiscalía General del Estado. Momentos después arribaron peritos, quienes se encargaron de procesar el área, embalar indicios y levantar los cuerpos.

Los dos fallecidos —jóvenes de entre 18 y 20 años, según estimaciones forenses— portaban ropa táctica y cargaban fusiles abastecidos con cargadores y cartuchos útiles. Ninguno de ellos fue identificado en el lugar.

Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se espera que familiares acudan en las próximas horas para realizar el reconocimiento oficial. Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones ni sobre el paradero del resto del grupo armado.