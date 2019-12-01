Reportan la explosión y fuga de gas en un ducto de Pemex en Atasta, Campeche; evacuaron al personal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 22:23:28

Ciudad del Carmen, Campeche, a 6 de noviembre de 2025.- Una explosión se registró en un ducto del Centro de Procesos y Transporte Atasta, de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que tuvieron que evacuar a decenas de trabajadores, sin que hasta el momento haya el reporte de lesionados.

De acuerdo a la información, Pemex activó de inmediato el Plan de Respuesta a Emergencias (PRE), por lo primero fue sacar al personal que se encontraba en las instalaciones.

Al lugar se trasladaron elementos de Seguridad Física de Pemex, de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal, quienes apoyaron para acordonar la zona, y evacuar a los trabajadores.

Tras la explosión, también hubo fuga de gas, y ante el miedo de que se tratara de gas sulfhídrico, el cual es contaminante, además de mortal, se realizaron todas las medidas de emergencia necesarias.

Según el testimonio de algunos obreros, se sintió tan fuerte la explosión, que fue como si hubiera temblado.

En el lugar, las autoridades tienen que realizar peritajes, para saber si existen las condiciones para que los trabajadores laboren sin riesgo, por lo que se desconoce si se trabajará este viernes.