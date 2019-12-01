Inaugura Marco Del Prete centro técnico de Nexteer en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la inauguración del Centro Técnico de Nexteer Automotive México, un espacio que es claro ejemplo de hacia dónde está avanzando Querétaro de la mano de la industria, con el diseño, validación y prototipado de sistemas automotrices.

Del Prete Tercero señaló que esta inversión es un sueño que se vuelve realidad para Nexteer y para Querétaro, porque el que la empresa siga teniendo confianza en la entidad hace posible cumplir los sueños de muchos queretanos, con la creación de 400 nuevas oportunidades de empleo que mejoran su calidad de vida.

"Querétaro se ha caracterizado por ser un aliado de los que quieren hacer bien las cosas, por eso no es casualidad tener ocho clusters que apoyan a la industria desde la misma industria, el reto es seguir creciendo, pensando en el medio ambiente, la casa común y generar valor agregado", puntualizó.

Asimismo, el Secretario dio a conocer que el estado se posiciona en tercer lugar con mayor producción de autopartes nivel nacional, sin tener una armadora instalada; además, señaló se va a seguir apoyando a la manufactura de manera muy decidida, pero también se dará impulso a la creación de sistemas automotrices.

El presidente, director Tecnológico y Estratégico y Ejecutivo del Consejo de Administración de Nexteer, Robin Milavec, habló acerca del futuro de la movilidad y cómo esta inversión estratégica se traduce en soluciones sustentables y novedosas que agregan valor al ecosistema de innovación de la región. Estas nuevas instalaciones, comentó, resaltan la sensibilidad en la atención al cliente, la colaboración cercana, el talento y fortalecen la asociación del gobierno, con la academia e industria.

Finalmente, el VP y COO de Nexteer México, Juan Farías, indicó que la apertura de las instalaciones refleja el espíritu de colaboración, pues cuando la industria, el gobierno y la comunidad se unen para crear oportunidades, se logran grandes cosas. Además, comentó que el centro técnico representa la visión y confianza en el futuro, donde la creatividad e ingeniería converjan para fortalecer el papel de la región en el sector automotriz a nivel global.