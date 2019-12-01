IA de X desactiva herramienta utilizada para desnudar personas; seguirá funcionando para usuario de paga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 12:47:05
Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 9 de enero 2026.- El asistente de inteligencia artificial de la red social X, Grok, desactivó su función de creación de imágenes para los usuarios gratuitos, tras ser criticada por generar imágenes falsas sexualmente explícitas de mujeres y menores.

Las imágenes eran creadas con la herramienta digital mediante el retoque de fotos o videos de personas reales para que parecieran desnudas.

Luego de las protestas, Grok respondió lo siguiente: "La generación y edición de imágenes están actualmente reservadas a los suscriptores de pago. Puedes suscribirte para desbloquear estas funciones".

En la previa, la Comisión Europea anunció  la imposición de una medida cautelar a X tras el escándalo relacionado con las imágenes sexualmente explícitas de menores generadas por su asistente de inteligencia artificial.

El organismo dijo haber emitido una "orden de retención", una medida legal que obliga a la red social de Elon Musk a "conservar todos sus documentos internos relacionados con Grok hasta finales de 2026", según declaró a la prensa un portavoz.

Cabe recordar que a principios de diciembre, la Unión Europea multó a X con 120 millones de euros por incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA).

