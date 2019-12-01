Aseguran arsenal de alto poder, munición y una blindada de fábrica en límites de Michoacán con Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 23:26:38

Marcos Castellanos, Mich., a 4 de febrero de 2026.— Un operativo de vigilancia realizado por fuerzas federales en la región occidente del estado derivó en el aseguramiento de un arsenal de uso militar, así como vehículos con características tácticas, presuntamente vinculados a la delincuencia organizada.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la localidad de San José de Gracia, donde elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizaban recorridos de patrullaje preventivo. Durante la inspección de la zona, los uniformados localizaron tres vehículos abandonados, lo que motivó una revisión más detallada.

En el interior de las unidades fueron encontradas cuatro armas largas, entre ellas fusiles de asalto tipo AK-47 y una ametralladora de apoyo PK, así como 42 cargadores y 2,750 cartuchos de distintos calibres, cantidad suficiente para sostener enfrentamientos prolongados.

De acuerdo con información oficial, uno de los vehículos cuenta con reporte de robo, mientras que otro presenta blindaje de fábrica, lo que sugiere que el equipo asegurado estaba destinado a operaciones de alto riesgo, como emboscadas, defensa de territorios o ataques coordinados.

La presencia de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas, particularmente una ametralladora de alto poder, eleva el nivel de amenaza, ya que este tipo de armas no son utilizadas para fines disuasivos, sino para ejercer control territorial y superioridad de fuego.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar la procedencia del armamento y su posible relación con grupos delictivos que operan en la región.

El hallazgo confirma que las zonas rurales de Michoacán siguen siendo puntos estratégicos para el desplazamiento y resguardo de recursos bélicos del crimen organizado, representando un riesgo latente tanto para las fuerzas de seguridad como para la población civil.