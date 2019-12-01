Empresa moreliana presentará en Morelia Lab a “MarIA”, primera IA mexicana infantil

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- En el marco del arranque de Morelia Lab, el Gobierno de Morelia celebra y promueve el talento local con la participación del moreliano Javier Dávalos Palafox, CEO de Xibermex Technology, quien presentará “MarIA”, la primera inteligencia artificial mexicana diseñada especialmente para niñas y niños.

En una conferencia que se realizará este martes 14 de octubre a las 12:00 horas en el Colegio de Morelia, Dávalos Palafox hablará sobre “MarIA”, un avatar de inteligencia artificial con sentimientos, personalidad y valores éticos, desarrollado por la empresa Xibermex Technology, una startup orgullosamente mexicana que busca revolucionar la forma en que la niñez interactúa con la tecnología.

Como su creador, el CEO de Xibermex Technology explicó que el proyecto nació de la necesidad de humanizar la IA y dotarla de un enfoque educativo y terapéutico: “No podemos detener la gran revolución de la inteligencia artificial, pero sí podemos proponer, regular y programar valores éticos dentro de la misma”.

Con una trayectoria que combina innovación tecnológica y sensibilidad social, Dávalos diseñó a MarIA como una compañera digital amigable y responsable, inspirada en su propia experiencia infantil con el TDAH. El avatar, que mezcla estética robótica con la icónica muñeca Lele, rinde homenaje a la cultura otomí y promueve valores culturales y lingüísticos mexicanos.

El Gobierno de Morelia se enorgullece del talento local que impulsa proyectos con impacto positivo y global, y reafirma su compromiso de apoyar la innovación tecnológica con identidad y ética desde espacios como Morelia Lab, donde las ideas se transforman en inspiración para nuevas generaciones.