Elon Musk asegura que su robot Optimus acabará con la pobreza en el mundo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 07:44:03

Austin, Texas, Estados Unidos, a 23 de octubre 2025.- El multimillonario Elon Musk, aseguró que el robot Optimus y la conducción autónoma que su empresa Tesla desarrollan desde hace años acabarán con la pobreza y permitirán que el Mundo “tenga mejor sanidad”.

“Creemos que con Optimus y la conducción autónoma se puede crear de hecho un mundo sin pobreza, donde todo el mundo tiene acceso a la mejor sanidad. Optimus será un increíble cirujano, por ejemplo. Por supuesto, nos aseguraremos de que Optimus es seguro y todo eso”, comentó el ex consejero de Donald Trump, sin dar más detalles de cómo conseguirá dichos objetivos.

El magnate sudafricano insistió en que la compañía está en un “punto de inflexión” en su impulso por incorporar la inteligencia artificial (IA) en el contexto real, en ese sentido, afirmó que la automotriz es “el líder” en el campo y que “nadie puede hacer lo que podemos hacer en el mundo real”.

Asimismo, añadió que la nueva misión de Tesla es “abundancia sostenible” que se conseguirá con el robot humanoide Optimus y la conducción autónoma.

Cabe señalar que Tesla podría revelar en el primer trimestre de 2026 la nueva versión de Optimus, denominada V3.

“Probablemente. Creo que estará lista. Va a ser bastante increíble. No parecerá como un robot. Parecerá una persona en el traje de un robot”, afirmó Musk.