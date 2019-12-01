Colaboración entre Google y GS1 lleva información confiable de medicamentos a los smartphones

México, a 3 de diciembre de 2025.– GS1, la organización global responsable de asignar y administrar los códigos de barras, anunció una colaboración con Google que permitirá que los códigos GS1 DataMatrix —el estándar 2D ya impreso en millones de cajas de medicamentos en el mundo— puedan ser escaneados y reconocidos directamente con Google Lens, la herramienta de inteligencia artificial (IA) que identifica objetos, textos e imágenes.

Con esta nueva funcionalidad, pacientes, cuidadores y profesionales de la salud podrán usar sus teléfonos inteligentes para escanear un código GS1 DataMatrix y acceder a datos confiables del producto, incluyendo folletos electrónicos de información para el paciente (ePILs, por sus siglas en inglés). Este avance marca un primer paso crucial para ampliar el acceso a información médica verificada.

Si bien la funcionalidad ya está disponible a través de Google Lens, el acceso generalizado a información confiable dependerá de su adopción paulatina por parte de las autoridades sanitarias y de otros actores clave del ecosistema de salud a nivel global.

Ante este escenario, GS1 está trabajando con varias compañías en el mundo para implementar esta capacidad, e invita a todos los fabricantes de productos farmacéuticos y de dispositivos médicos a que hagan que la información de sus productos esté disponible en línea para que todos los pacientes puedan beneficiarse.

“Esta colaboración entre GS1 y Google representa un avance fundamental para conectar los mundos físico y digital de la atención médica. Al habilitar el acceso nativo a información confiable de medicamentos desde un smartphone, estamos impulsando la transparencia global en salud y brindando a pacientes y profesionales los datos que necesitan para actuar con mayor seguridad”, declaró Renaud de Barbuat, presidente y CEO de GS1.

Con más de dos décadas de impulsar la digitalización del sector salud, el código GS1 DataMatrix se ha consolidado como el estándar global para identificar y rastrear medicamentos. Su codificación incluye datos esenciales como número de lote, fecha de caducidad e identificadores únicos, información clave requerida por regulaciones sanitarias en más de 70 países.

“La colaboración entre GS1 y Google sin duda abre un nuevo capítulo para el sector salud en México. Esperamos que pronto podamos lanzarla en el país, fortaleciendo la confianza en la cadena de suministro y garantizando la seguridad de los medicamentos”, afirmó Juan Carlos Molina, director general de GS1 México.

Destacó que la integración de los códigos GS1 DataMatrix con herramientas como Google Lens representa un avance decisivo hacia un ecosistema sanitario más confiable, transparente y sostenible, “por lo que nuestro compromiso será acompañar a la industria farmacéutica en esta transición, que se traducirá en mayor seguridad y bienestar para millones de familias mexicanas”, expuso.

La colaboración entre GS1 y Google permitirá escanear los códigos GS1 DataMatrix de los medicamentos desde smartphones, facilitando el acceso a información confiable para pacientes y profesionales de la salud. Actualmente, más de 16 mil millones de empaques en Estados Unidos y la Unión Europea ya los incluyen, pudiéndolos escanear de forma nativa con Google Lens en dispositivos Android y próximamente en iOS.

Aunque la capacidad de escaneo ya está disponible a nivel global, la cantidad de información accesible dependerá del nivel de preparación de sistemas y fabricantes. Este avance sienta una base sólida para la futura expansión de datos sanitarios confiables e interoperables.

Desarrollada y probada junto con GS1 y socios de la industria de la salud, esta nueva funcionalidad representa un paso significativo para:

Mejorar el acceso a información verificada en el ámbito sanitario. Favorecer la seguridad del paciente. Tomar decisiones informadas. Garantizar el acceso a datos médicos precisos.

Además de las mencionadas ventajas, la transición hacia información digital en lugar de impresa dentro de los empaques de las medicinas también impulsa la sostenibilidad. Solo en Estados Unidos, se estima que los folletos impresos de medicamentos generan la pérdida de alrededor de 12 millones de árboles y emisiones equivalentes a 800,000 automóviles al año, lo que destaca el impacto ambiental positivo de la innovación digital en salud.

“La posibilidad de escanear un GS1 DataMatrix directamente con la cámara de un smartphone es un avance transcendental para los sistemas de salud en el mundo. Significa que los mismos estándares confiables que sustentan la identificación y trazabilidad de medicamentos ahora llevarán información verificada directamente a las manos de quienes más la necesitan”, expuso Glen Hodgson, vicepresidente de Salud en GS1.

Esta iniciativa conjunta entre GS1 y Google demuestra un firme compromiso con los estándares abiertos y con el acceso a información confiable sobre productos médicos mediante la colaboración tecnológica. Su objetivo es conectar el mundo físico con el digital en la atención médica, generando un ecosistema de datos interoperables, seguros y precisos, que haga los sistemas de salud más inteligentes y eficientes para todos, en cualquier lugar.

GS1 hace un llamado a los fabricantes de medicamentos y a los desarrolladores de tecnología móvil de todo el mundo a sumarse a esta tendencia. “Pensamos que el futuro de la salud es digital, seguro y colaborativo. Cada escaneo es un paso hacia un mundo donde los pacientes confían, los profesionales deciden mejor y la salud gana para todos”, concluyó Juan Carlos Molina, director general de la organización en México.