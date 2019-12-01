Nueva Delhi, India, a 21 de febrero 2026.- Un grupo de 88 países firmó en la capital de India, la "Declaración de Delhi", el mayor acuerdo diplomático de la historia sobre inteligencia artificial.

"La llegada de la IA marca un punto de inflexión en la trayectoria de la evolución tecnológica. Las decisiones que tomemos hoy moldearán el mundo impulsado por la IA que heredarán las generaciones futuras", subraya el texto oficial publicado por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información del subcontinente asiático.

El documento cuenta con el respaldo de potencias mundiales como Estados Unidos, China y la Unión Europea, y según un comunicado oficial, busca establecer un marco ético global ante una tecnología que, según los líderes de Silicon Valley presentes en la cita, podría alcanzar la "superinteligencia" en apenas 24 meses.

Cabe señalar que, expertos señalan que, el acuerdo consiguió el apoyo de 12 países más gracias a un cambio en la redacción final, que especificó que las directrices son "voluntarias y no vinculantes".

Dicha cláusula cambió la postura negativa de Estados Unidos, que se mantuvo a contracorriente de la voluntad general de líderes como Narendra Modi, Emmanuel Macron o Lula da Silva, quienes abogaron por democratizar la herramienta para evitar aristas autocráticas o riesgos existenciales para la sociedad.

Entre los puntos que marca el texto se destaca la creación de un "almacén global" de seguridad (Trusted AI Commons) donde los países compartirán sus manuales para frenar errores de la IA antes de que sean peligrosos, además de la firma de una "carta de democratización" para que las naciones pobres puedan comprar chips a precios justos y no se queden fuera de la carrera tecnológica, entre otras propuestas.