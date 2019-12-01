Detienen a 14 y rescatan a una persona en Veracruz; aseguran arsenal y vehículos en cateos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 14:50:16

Veracruz, Veracruz, a 21 de febrero 2026.- El Gabinete de Seguridad federal capturó a 14 personas y rescató a una víctima privada de su libertad, en una serie de allanamientos simultáneos realizados en dos municipios del estado de Veracruz.

El operativo derivó de una denuncia ciudadana por el secuestro de un ciudadano, el pasado 9 de enero.

Por lo anterior, se ejecutaron 13 cateos en distintos domicilios ubicados en los municipios de Veracruz y Boca del Río, donde fueron detenidas 14 personas, según información oficial.

De igual forma, en la nota de prensa se informó que fueron decomisadas cinco armas largas, cuatro armas cortas, seis granadas, 19 cargadores, 544 cartuchos útiles, nueve chalecos balísticos, diversas dosis de droga, diez vehículos y 16 motocicletas.

Se dio a conocer que la acción operativa fue encabezada por personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y fuerzas estatales de Veracruz.

Se precisó que las personas detenidas, junto con lo decomisado, quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.