MC Michoacán iniciará Ruta Electoral 2027 en marzo: gira de evaluación y exigencia de documentación a candidatos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 15:00:12
Morelia, Michoacán, a 21 de febrero  2026.- Movimiento Ciudadano iniciará una fase clave rumbo al proceso electoral del 2027. En el mes de marzo comenzará una gira por la entidad para la pre-evaluación de los perfiles que aspiran a ser candidatos del partido en los diferentes municipios y para la candidatura a la gubernatura.

Al respecto, Víctor Manríquez González, coordinador estatal de MC, destacó que, si bien a nivel nacional ya se definió ir sin alianzas, en el ámbito local se les ha autorizado revisar posibles escenarios, aunque el partido se mantiene enfocado en su propia ruta.

Apuntó que un punto central de la estrategia del partido naranja es la transparencia y el escrutinio de sus aspirantes. Manríquez González informó que, desde la selección inicial de perfiles, los aspirantes tendrán la obligatoriedad de presentar documentos emitidos por la Fiscalía General del Estado.

"Lo que queremos hoy ha sido muy señalado por la ciudadanía y de todos los partidos que a veces se tienen acuerdos, señalamientos... es que donde podamos postular a compañeras y compañeros y no tenga ninguna complicación que la misma Fiscalía General del Estado nos haga alguna observación," explicó el líder estatal. La medida busca asegurar que los candidatos no tengan señalamientos pendientes ante las autoridades.

Este domingo el partido Movimiento Ciudadano en Michoacán definirá quién encabezará la coordinación estatal; posteriormente, se dará paso a la gira del partido naranja en busca de sus candidatos para el 2027.

