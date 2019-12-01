Tras cateo en el Centro de Morelia, Michoacán aseguran más de 270 dosis de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 14:06:33

Morelia, Michoacán, a 21 de febrero 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo, en un inmueble ubicado en la calle Eduardo Ruiz, colonia Centro, en esta ciudad, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, aseguraron más de 270 dosis de drogas.

Sobre el particular se informó que durante la diligencia realizada por el personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con el apoyo de agentes de la Policía de Investigación adscritos a Alto Impacto, fueron aseguradas 272.5 dosis de metanfetamina.

Los elementos de Policía Morelia brindaron seguridad perimetral durante la intervención.

El inmueble y la sustancia asegurada quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.