Hallan culpable a Xavier “N” por el homicidio de una mujer y robo en Tenencia Morelos

Hallan culpable a Xavier “N” por el homicidio de una mujer y robo en Tenencia Morelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 14:15:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 21 de febrero 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en contra de Brandon Xavier “N”, al acreditarse su plena responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y robo calificado, cometidos en agravio de una mujer en la Tenencia Morelos de Morelia.

Sobre el particular se informó que en el Juicio Oral, el agente del Ministerio Público demostró que el 13 de marzo de 2022, la víctima, María Rita A., estaba en su domicilio ubicado en la calle Paulino Nieto, cuando dos hombres ingresaron al inmueble, la ataron de pies y manos y la agredieron físicamente.

Tras someterla, los responsables sustrajeron 295 mil pesos en efectivo, diversas piezas de joyería y un arma de fuego tipo escopeta, para posteriormente darse a la fuga. La víctima fue trasladada a un hospital para su atención médica; sin embargo, perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

La Fiscalía Especializada de Feminicidio inició las investigaciones correspondientes, logrando establecer la identidad y participación de Brandon Xavier “N” en los hechos. El acusado fue detenido y posteriormente vinculado a proceso.

Concluido el desahogo probatorio, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio por ambos delitos. En próximos días se llevará a cabo la audiencia de individualización de la pena.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a 14 y rescatan a una persona en Veracruz; aseguran arsenal y vehículos en cateos
Hallan culpable a Xavier “N” por el homicidio de una mujer y robo en Tenencia Morelos
Tras cateo en el Centro de Morelia, Michoacán aseguran más de 270 dosis de estupefacientes
Ultiman a hombre en la Girasoles, en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
MC Michoacán iniciará Ruta Electoral 2027 en marzo: gira de evaluación y exigencia de documentación a candidatos
Detienen a 14 y rescatan a una persona en Veracruz; aseguran arsenal y vehículos en cateos
Tras cateo en Tarímbaro, Michoacán aseguran cuatro dollys con reporte de robo
Cateo en León desmantela laboratorio clandestino; aseguran toneladas de insumos y productos ilícitos
Comentarios