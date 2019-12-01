Reorganización Policial en Uruapan: 300 Elementos Bajo Revisión Tras Llegada del Coronel Guadarrama

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 16:33:32

Morelia, Michoacán, a 21 de febrero 2026.— La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Uruapan se encuentra en un proceso de reestructuración tras la reciente llegada del Coronel Omar Guadarrama como nuevo titular del área. Se estima que 300 elementos de la policía municipal serán objeto de una reorganización integral.

La alcaldesa independiente de Uruapan, Grecia Quiroz, respaldó la transición, señalando que el nuevo mando policial está realizando una revisión exhaustiva de la corporación.

La munícipe no descartó cambios significativos en los procesos de trabajo de la policía local como resultado de esta evaluación.

"Él está viendo áreas de riesgo quizá, áreas de cosas que él va a necesitar también, elementos," indicó la presidenta municipal, subrayando la necesidad de fortalecer la corporación.

Cuestionada sobre la efectividad del Plan Michoacán, la propia edil de Uruapan considera que "se debe revisar, reforzar y realizar adecuaciones."

"En Uruapan la gente sigue exigiendo el tema de la seguridad; los homicidios siguen en el municipio, si va a la baja en comparación con el año pasado, pero no podemos conformarnos con eso," apuntó la edil.

En un recorrido de 90 Grados por las calles de Uruapan, los habitantes reconocen que han optado por modificar sus dinámicas diarias; prefieren no salir a la calle después de ciertas horas.

Pocos ciudadanos acceden a una entrevista grabada; solo aceptan una plática donde comerciantes, amas de casa y transportistas narran hechos de violencia de los cuales han sido objeto familiares o amigos.