Michoacán con 180 detenidos por extorsión en cuatro meses: SSPC
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 18:28:14
Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre del 2025.- De julio a noviembre, autoridades federales y estatales lograron la detención de 180 personas en Michoacán, resultado de las acciones impulsadas dentro de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión. Esta cifra refleja el despliegue operativo que se mantiene de manera constante en distintos municipios.

Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señala que, durante ese mismo periodo, la línea 089 habilitada para reportar intentos de extorsión en Michoacán, registró mil 802 llamadas. De las mil 802 llamadas atendidas, las autoridades registraron 239 casos en los que la extorsión se consumó o existían elementos para iniciar una investigación, lo que derivó en 103 carpetas abiertas. 

Asimismo, se lograron impedir mil 325 extorsiones gracias a la orientación inmediata brindada por operadores de la línea, mientras que 238 reportes correspondieron a números involucrados en intentos previos o denuncias de hechos ya ocurridos.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se reforzó la colaboración entre estado y federación, con énfasis en las labores de inteligencia, además del fortalecimiento de la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado (FGE), organismo autónomo que se mantiene en contacto con la Fiscalía General de la República (FGR) para atender información de inteligencia.

Noventa Grados
