En Morelia y Erongarícuaro, Michoacán detienen a cuatro y aseguran 38 dosis de estupefacientes en las últimas horas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 19:00:11
Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- Como resultado de acciones operativas dentro de de la operación Paricutín, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Guardia Nacional (GN), aseguraron a cuatro personas y 38 dosis de droga, en diversos hechos registrados en las últimas horas. 

En un primer suceso ocurrido en el municipio de Erongarícuaro, los agentes de la Guardia Civil y de la GN detuvieron a un hombre en portación de 20 envoltorios que contenían una sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina. 

Mientras que en la ciudad de Morelia, los agentes de las fuerzas estatales y federales aseguraron a dos hombres junto a dos dosis del mismo enervante en la tenencia de Tacícuaro; y en otro hecho detuvieron a un hombre en portación de 16 envoltorios de metanfetamina en la colonia Misión del Valle de la capital del estado. 

Los ahora indiciados fueron puestos a disposición de la autoridad competente a efecto de dar seguimiento a las acciones establecidas y deslindar responsabilidades.

