Logra GC de Michoacán la liberación de carreteras tras sostener diálogo con comuneros, quienes exigían justicia por el fallecimiento de una joven de Santa Fe de la Laguna

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 18:15:08

Quiroga, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- La Guardia Civil de Michoacán, logró la liberación de la circulación en la carretera Pátzcuaro-Ario de Rosales, bloqueada por habitantes de Opopeo, así como de la carretera Quiroga-Carapan, la cual fue cerrada por pobladores de Santa Fe de la Laguna.

De acuerdo a la información, ambas carreteras fueron bloqueadas para exigir justicia tras el fallecimiento de una joven, víctima de una bala perdida durante un enfrentamiento armado en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga.

Desde la mañana de este martes, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reportó los bloqueos.

Cabe resaltar que el enfrentamiento se dio entre un grupo armado contra la guardia comunal del lugar, en el que la joven recibió un impacto de bala en la pelvis, por lo que fue trasladada a un hospital en Pátzcuaro y al no ser atendida, se buscó la atención en otro hospital, y en su camino a Morelia perdió la vida.

Tras sostener un diálogo las autoridades con los habitantes, se atendieron las solicitudes, por lo que se acordó restablecer el flujo vehicular.