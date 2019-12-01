Zamora, Michoacán: En accidente de tránsito, motociclista resulta herido cerca del Fraccionamiento Kuntani

Zamora, Michoacán: En accidente de tránsito, motociclista resulta herido cerca del Fraccionamiento Kuntani
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 11:45:22
Zamora, Michoacán, a 27 de septiembre de 2025.- Un velador municipal que viajaba a bordo de una motocicleta milagrosamente salvo la vida al ser impactado por una camioneta y proyectado hacia la parte baja de una caja de un tráiler que estaba estacionado.

El aparataso accidente se registró la mañana de este sábado en la Avenida Ferrocarril, justo frente al Fraccionamiento Kuntani, donde llegaron oficiales de la Guardia Civil y Nacional para brindar seguridad y agilizar la vialidad.

Enseguida llegaron paramédicos de Rescate para auxiliar al lesionado Juan Ricardo G., M., de 37 años de edad, quien fue canalizado a la sala de urgencias de un nosocomio, ya que presentaba lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Las unidades involucradas son, una camioneta Chevrolet Cheyenne, color negro, con placas NR-2540-C de Michoacán, cuyo conductor se dio a la fuga, así colo una motocicleta Italika DT125 color plata, con placa NJH8Y de Michoacán, la cual terminó debajo de un  trailer color blanco, con placa 22-UV-5P del Servicio Público Federal, el cual estaba estacionado.

Elementos de Tránsito Municipal se encargaron de los peritajes correspondientes y aseguraron las unidades, mismas que fueron enviadas al corralón oficial y puestas a disposición de la autoridad competente.

Personal de Protección Civil y Bomberos Municipales apoyaron con la limpieza de la cinta asfáltica ya que había combustible y otros líquidos derramados.

Noventa Grados
